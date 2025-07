Wegen Vollsperrung wichtiger Straße: RVE verlegt Busbahnhof im Erzgebirge - Das müssen Fahrgäste wissen

Von hier geht‘s quer durchs Erzgebirge – und darüber hinaus. Gemeint ist die Bushaltestelle am Postplatz in Aue. Doch der Knotenpunkt muss jetzt wegen Bauarbeiten umziehen. Was ändert sich für Fahrgäste und wie lange?

Wer in Aue ohne Auto startet, kommt an ihm meist nicht vorbei. Ob nach Lauter, etwas weiter nach Zwönitz oder bis nach Chemnitz – das geht vom Busbahnhof am Postplatz. Doch bald wird rund um den Platz gebaut, konkret wird die Poststraße saniert und dafür voll gesperrt. Los geht‘s ab kommenden Montag, 14. Juli mit dem ersten Bauabschnitt von... Wer in Aue ohne Auto startet, kommt an ihm meist nicht vorbei. Ob nach Lauter, etwas weiter nach Zwönitz oder bis nach Chemnitz – das geht vom Busbahnhof am Postplatz. Doch bald wird rund um den Platz gebaut, konkret wird die Poststraße saniert und dafür voll gesperrt. Los geht‘s ab kommenden Montag, 14. Juli mit dem ersten Bauabschnitt von...