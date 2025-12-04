Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo Engel und Bergmann lebendig werden

Der Lößnitzer Weihnachtsmarkt ist in vielerlei Hinsicht besonders. Dazu gehört auch die Art, wie er eröffnet wird. Welche Rolle dabei Engel und Bergmann spielen.

Der Lößnitzer Weihnachtsmarkt ist gleich aus mehreren Gründen ein besonderer. Da wäre als erstes zu nennen, dass er zu den ältesten in Sachsen gehört. Nach einem Privileg eines Landesfürsten fand er das erste Mal 1691 statt, dieses Jahr wird er also zum 335. Mal gefeiert. Für seine Eröffnung – immer am Freitag vor dem dritten...