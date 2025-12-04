Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo Engel und Bergmann lebendig werden

Lorena und Paul Scholz sind Engel und Bergmann auf dem Lößnitzer Weihnachtsmarkt.
Lorena und Paul Scholz sind Engel und Bergmann auf dem Lößnitzer Weihnachtsmarkt. Bild: Georg Dostmann
Lorena und Paul Scholz sind Engel und Bergmann auf dem Lößnitzer Weihnachtsmarkt.
Lorena und Paul Scholz sind Engel und Bergmann auf dem Lößnitzer Weihnachtsmarkt. Bild: Georg Dostmann
Aue
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo Engel und Bergmann lebendig werden
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Lößnitzer Weihnachtsmarkt ist in vielerlei Hinsicht besonders. Dazu gehört auch die Art, wie er eröffnet wird. Welche Rolle dabei Engel und Bergmann spielen.

Der Lößnitzer Weihnachtsmarkt ist gleich aus mehreren Gründen ein besonderer. Da wäre als erstes zu nennen, dass er zu den ältesten in Sachsen gehört. Nach einem Privileg eines Landesfürsten fand er das erste Mal 1691 statt, dieses Jahr wird er also zum 335. Mal gefeiert. Für seine Eröffnung – immer am Freitag vor dem dritten...
