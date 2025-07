Wichtige Straße im Erzgebirge seit Tagen voll gesperrt: Doch warum lassen große Bauarbeiten auf sich warten?

Seit Dienstag ist die Poststraße in Aue voll gesperrt. Aber im großen Stil gebaut wurde dort bis Donnerstagmittag noch nicht. Warum? Das sagen Stadt und Bauunternehmen.

Voll gesperrt ist die Poststraße in Aue seit Dienstagmorgen, doch groß gebaut worden ist seither nicht. Warum? Diese Frage treibt derzeit so manchen Passanten um, der an der Baustelle vorbeiläuft. Aber auch Händler im Umfeld, die wegen der Baustelle über einen drastischen Kundenschwund klagen.