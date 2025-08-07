Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wie ein Verein im Erzgebirge ein leeres Sportlerheim wieder mit Leben füllen will

Kody Schettler, Emma und Anja Weidlich (v. l.) sitzen vor dem Ex-Sportlerheim in Stützengrün. Bild: Irmela Hennig
Kody Schettler, Emma und Anja Weidlich (v. l.) sitzen vor dem Ex-Sportlerheim in Stützengrün. Bild: Irmela Hennig
Aue
Wie ein Verein im Erzgebirge ein leeres Sportlerheim wieder mit Leben füllen will
Von Irmela Hennig
Aus dem Ex-Domizil der Stützengrüner Sportler soll ein Ort der Gemeinschaft werden, mit Platz zum Basteln, für Kino und mehr. Auf dem Sportplatz könnte es künftig Höhenfeuer geben.

Die Möbel sind fast alle rausgeräumt. Erste Küchenfliesen von den Wänden abgeschlagen. Die Pokale und Fotos, die der Stützengrüner Sportverein über Jahre in seinem Domizil, wenige Hundert Meter von der Kirche entfernt, aufbewahrt hatte – sie sind weg. Der Verein hat schon vor Längerem mit den Sportlern von Hundshübel fusioniert, wo es...
21.05.2025
4 min.
Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“: Jury nimmt Bewerber aus dem Erzgebirge unter die Lupe
Stützengrüns Bürgermeister Volkmar Viehweg (l.) führt Roland Höhne und weitere Juroren durch den Ort.
Stützengrün konkurriert in der zweiten Runde des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft" mit 17 Gemeinden in Sachsen. Eine Jury ist nun vor Ort gewesen, um sich ein Bild zu machen. Wie die Gemeinde punkten will.
Irmela Hennig
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
01.08.2025
4 min.
Aus München zurück ins Erzgebirge: Junge Konditorin will Café in Bauernhaus eröffnen
Madeleine Schüller schneidet eine Zitronen-Basilikum-Cremetorte an. So etwas könnte es künftig in ihrem Stützengrüner Café geben.
Konditormeisterin Madeleine Schüller hat auf einem Zweiseitenhof in Stützengrün einiges vor. Sie plant ein eigenes Café. Doch erst steht etwas anderes auf dem Familienplan.
Irmela Hennig
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
