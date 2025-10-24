Wieder freie Fahrt auf wichtigen Straßen in Aues Innenstadt

Nach Bauarbeiten an zwei wichtigen Straßen in Aues Innenstadt gilt wieder freie Fahrt. Sie wurden nahezu zeitgleich freigegeben.

Entspannung für alle Autofahrer kurz vor dem Wochenende in Aues Innenstadt: Mit der Wettinerstraße (B 283) und der Poststraße wurden nach mehrwöchigen Bauarbeiten gleich zwei wichtige Straßen im Laufe des Freitags wieder für den Verkehr freigegeben.