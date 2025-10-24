Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Poststraße in Aue ist für den Verkehr wieder komplett frei.
Die Poststraße in Aue ist für den Verkehr wieder komplett frei. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Wieder freie Fahrt auf wichtigen Straßen in Aues Innenstadt
Redakteur
Von Heike Mann
Nach Bauarbeiten an zwei wichtigen Straßen in Aues Innenstadt gilt wieder freie Fahrt. Sie wurden nahezu zeitgleich freigegeben.

Entspannung für alle Autofahrer kurz vor dem Wochenende in Aues Innenstadt: Mit der Wettinerstraße (B 283) und der Poststraße wurden nach mehrwöchigen Bauarbeiten gleich zwei wichtige Straßen im Laufe des Freitags wieder für den Verkehr freigegeben.
