Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • „Wir haben das Faxgerät reaktiviert“: Wie ein Großbetrieb im Erzgebirge mit den Folgen eines Cyberangriffs kämpft

Henry Sobieraj, Geschäftsführer der Nickelhütte Aue, ist optimistisch, dass die Folgen des Cyberangriffs bald beseitigt sind.
Henry Sobieraj, Geschäftsführer der Nickelhütte Aue, ist optimistisch, dass die Folgen des Cyberangriffs bald beseitigt sind. Bild: Georg Dostmann
Henry Sobieraj, Geschäftsführer der Nickelhütte Aue, ist optimistisch, dass die Folgen des Cyberangriffs bald beseitigt sind.
Henry Sobieraj, Geschäftsführer der Nickelhütte Aue, ist optimistisch, dass die Folgen des Cyberangriffs bald beseitigt sind. Bild: Georg Dostmann
Aue
„Wir haben das Faxgerät reaktiviert“: Wie ein Großbetrieb im Erzgebirge mit den Folgen eines Cyberangriffs kämpft
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Nickelhütte Aue kämpft weiter mit den Folgen eines Cyberangriffs: Schadsoftware hat Teile der IT lahmgelegt. Jetzt berichtet der Geschäftsführer, wie der Großbetrieb darauf reagiert und welche Bereiche betroffen sind.

Die Nickelhütte Aue ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Kriminelle haben mit Schadsoftware, sogenannter Ransomware, Teile der Büro-IT verschlüsselt und damit den Verwaltungsbetrieb erheblich gestört. Die Produktion selbst läuft jedoch weiter, wie Geschäftsführer Henry Sobieraj im Gespräch mit „Freie Presse“ bestätigt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
16:30 Uhr
3 min.
IT-Angriff im Erzgebirge: Großes Unternehmen wird Ziel von Cyberkriminellen
Die Nickelhütte Aue ist Opfer eines Angriffs mit Schadsoftware geworden.
Die Nickelhütte Aue, einer der größten Arbeitgeber der Region, ist durch Schadsoftware angegriffen worden. Dabei wurden Daten der Büro-IT verschlüsselt. Nun unterstützen Sicherheitsexperten den Betrieb.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
19:10 Uhr
3 min.
Cyberangriff im Erzgebirge: Landeskriminalamt ermittelt nach Attacke auf Großbetrieb
Ist Opfer eines IT-Angriffs geworden: die Nickelhütte Aue.
Der Cyberangriff auf die Nickelhütte Aue, einem der größten Unternehmen der Region, beschäftigt jetzt auch das Landeskriminalamt. Spezialisten des Cybercrime Competence Centers haben sich in den Fall eingeschaltet.
Jürgen Freitag
Mehr Artikel