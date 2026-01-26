„Wir schauen genau, was im Trend liegt“: Vater und Sohn öffnen neuen 24-Stunden-Laden im Erzgebirge

In Großstädten gibt es den „Späti“, in Schneeberg den „E24-Shop“: In der Innenstadt, direkt am Markt, hat jetzt ein neues Geschäft eröffnet, in dem man rund um die Uhr einkaufen kann. Dahinter steckt ein Vater-Sohn-Gespann.

Wer kennt es nicht? Es ist spät am Abend, der Heißhunger auf Chips meldet sich, oder man hat beim Wocheneinkauf etwas Wichtiges vergessen. In Großstädten rettet in solchen Fällen der „Späti" an der Ecke den Tag. In Kleinstädten, wie in Schneeberg, bleibt meist nur die nächste Tankstelle. Doch direkt am Markt gibt es in der Stadt seit...