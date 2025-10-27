Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Wir sind mit unserer Kulanz am Ende“: Verein im Erzgebirge platzt wegen Schmierereien der Kragen

Der Wernesgrüner Aussichtswagen der Museumsbahn Schönheide wurde beschmiert.
Der Wernesgrüner Aussichtswagen der Museumsbahn Schönheide wurde beschmiert. Bild: Niko Mutschmann
Der Wernesgrüner Aussichtswagen der Museumsbahn Schönheide wurde beschmiert.
Der Wernesgrüner Aussichtswagen der Museumsbahn Schönheide wurde beschmiert. Bild: Niko Mutschmann
Aue
„Wir sind mit unserer Kulanz am Ende“: Verein im Erzgebirge platzt wegen Schmierereien der Kragen
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Immer wieder müssen die Museumsbahner von Schönheide Schmierereien und Aufkleber auf Wagen sowie Schildern feststellen. Ein erneuter Fall bringt jetzt das Fass zum Überlaufen.

Die Museumsbahner von Schönheide sind sauer. Wagen, die am Haltepunkt der Bahn an der Bürstenfabrik in Stützengrün abgestellt sind, wurden beschmiert. Darunter waren auch der Wernesgrüner Aussichtswagen sowie die wieder hergerichtete Wartehalle und Wärterbude.
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
17.10.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Dampfbetrieb, Kirmes, Musical
Zum Fahrtag lädt die Museumsbahn Schönheide ein.
Ob Big-Band-Auftritt im Kulturhaus Aue, Musical auf dem Rabenberg oder Festkonzert in Schwarzenberg: Am Wochenende ist in der Region wieder einiges los. „Freie Presse“ gibt mehrere Tipps.
unseren Redakteuren
27.09.2025
3 min.
Zukunft gesichert: Bei Museumsbahn im Erzgebirge kann es weiter dampfen
Die Bürgermeister (v.l.: Volkmar Viehweg, Andreas Gruner, Thomas Lang) beim Unterzeichnen.
Nach 30 Jahren läuft die Genehmigung für den Betrieb der Museumsbahn Schönheide aus. Doch es kann nahtlos weitergehen. Und drei Gemeinden geben grünes Signal für die Zukunft.
Heike Mann
18:23 Uhr
3 min.
Netanjahu ordnet "intensive Angriffe" im Gazastreifen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Trotz einer Waffenruhe eskaliert die Lage im Gazastreifen erneut. Nach Berichten über ein Feuergefecht ordnet Israels Premier neue Angriffe in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen an.
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
