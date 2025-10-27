„Wir sind mit unserer Kulanz am Ende“: Verein im Erzgebirge platzt wegen Schmierereien der Kragen

Aue
Immer wieder müssen die Museumsbahner von Schönheide Schmierereien und Aufkleber auf Wagen sowie Schildern feststellen. Ein erneuter Fall bringt jetzt das Fass zum Überlaufen.
Die Museumsbahner von Schönheide sind sauer. Wagen, die am Haltepunkt der Bahn an der Bürstenfabrik in Stützengrün abgestellt sind, wurden beschmiert. Darunter waren auch der Wernesgrüner Aussichtswagen sowie die wieder hergerichtete Wartehalle und Wärterbude.
