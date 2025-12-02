Wo Sachsens einst erfolgreichste Unternehmer ruhen: Friedhof im Erzgebirge bewahrt Industriegeschichte

Bauer, Lange, Geßner, Salzer, Gantenberg – das sind Namen, die in Aue bekannt sind. Auf dem Friedhof der Stadt finden sich Grüfte der Familien. Sie zu erhalten, ist eine Mammutaufgabe.

Wer sich Zeit und Muse nimmt, auf dem Parkfriedhof in Aue entlang der Grüfte zu gehen, die gleichzeitig die Einfriedungen der Anlage sind, der kann so wie in einem Buch zur Industriegeschichte der Stadt blättern. Denn die großen Grabanlagen konnten sich vor vielen Jahrzehnten die leisten, die Unternehmen in Aue gegründet und erfolgreich... Wer sich Zeit und Muse nimmt, auf dem Parkfriedhof in Aue entlang der Grüfte zu gehen, die gleichzeitig die Einfriedungen der Anlage sind, der kann so wie in einem Buch zur Industriegeschichte der Stadt blättern. Denn die großen Grabanlagen konnten sich vor vielen Jahrzehnten die leisten, die Unternehmen in Aue gegründet und erfolgreich...