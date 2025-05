XXL-Hexenfeuer im Erzgebirge zieht mehr als 3000 Besucher an - für Ärger sorgen manche Autofahrer

Dieses Hexenfeuer im Erzgebirge zieht die Massen an: In Bad Schlema sind am Mittwochabend mehr als 3000 Gäste zusammengekommen. Für einen kurzen Schreckmoment sorgte ein Alarm.

Es ist das wohl größte Hexenfeuer im Erzgebirgskreis: In Bad Schlema sind am Mittwochabend nach Schätzungen der Veranstalter mehr als 3000 Besucher an der Feuerwache zusammengekommen, um bei idealem Wetter in den Mai zu feiern.