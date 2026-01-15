Zum Modedesign-Studium ins Erzgebirge? Viele junge Leute zeigen Interesse

Der Hochschulinfotag bietet jungen Leuten die Möglichkeit, Hochschulluft zu schnuppern – so auch am Donnertag in Schneeberg. Das Angebot nutzten viele junge Leute. Für was interessieren sie sich?

Was bringt die berufliche Zukunft und welcher Studiengang passt zu mir? Diese Frage stellen sich viele junge Leute. Am vergangenen Donnerstag bot der Hochschulinformationstag in Schneeberg die Gelegenheit, Campus-Luft im Erzgebirge zu schnuppern. Interessierte konnten in offene Labore und Werkstätten schauen und Fragen an Professorinnen,... Was bringt die berufliche Zukunft und welcher Studiengang passt zu mir? Diese Frage stellen sich viele junge Leute. Am vergangenen Donnerstag bot der Hochschulinformationstag in Schneeberg die Gelegenheit, Campus-Luft im Erzgebirge zu schnuppern. Interessierte konnten in offene Labore und Werkstätten schauen und Fragen an Professorinnen,...