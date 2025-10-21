Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwei Schwerverletzte bei Crash in Innenstadt im Erzgebirge – Polizei äußert sich zum Unfallhergang

Die B 101 in Aue musste in Folge des Unfalls voll gesperrt werden.
Die B 101 in Aue musste in Folge des Unfalls voll gesperrt werden.
Update
Aue
Zwei Schwerverletzte bei Crash in Innenstadt im Erzgebirge – Polizei äußert sich zum Unfallhergang
Von Katrin Hofmann, Niko Mutschmann
Ein Unfall hat am Dienstagmorgen mitten in der Innenstadt von Aue zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr geführt. Zwei Fahrzeuge waren auf einer viel befahrenen Kreuzung zusammengestoßen. Was bisher bekannt ist.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen mitten in der Innenstadt von Aue gekommen. Was ist passiert?
