Zwei Schwerverletzte bei Crash in Innenstadt im Erzgebirge – Polizei äußert sich zum Unfallhergang

Ein Unfall hat am Dienstagmorgen mitten in der Innenstadt von Aue zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr geführt. Zwei Fahrzeuge waren auf einer viel befahrenen Kreuzung zusammengestoßen. Was bisher bekannt ist.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen mitten in der Innenstadt von Aue gekommen. Was ist passiert? Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen mitten in der Innenstadt von Aue gekommen. Was ist passiert?