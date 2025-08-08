Zwei Schwerverletzte nach Unfällen im Erzgebirge

Eine Fußgängerin und ein Radfahrer wurden bei Unfällen in Lößnitz und Lauter schwer verletzt.
Zwei Schwerverletzte haben Unfälle am 7. August gefordert. Laut Polizei betrat kurz vor 15 Uhr in Höhe der Hospitalstraße in Lößnitz eine 81-Jährige nach dem derzeitigen Kenntnisstand bei „Rot“ die Fahrbahn der Auer Straße. Dabei wurde sie von einem BMW (Fahrer: 71) erfasst, der von der Hospitalstraße nach links auf die Auer Straße abbog. Die Frau wurde schwer verletzt. Ebenfalls schwere Verletzungen zog sich gegen 18 Uhr ein 16-jähriger Radfahrer in Lauter zu. In Höhe der Einmündung Anton-Günther-Straße fuhr er vom Gehweg auf die Sachsenstraße (B 101) und bog dann nach links in die Dietrich-Bonhoeffer-Straße ab. Unmittelbar nach dem Abbiegen stürzte er. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (bz)