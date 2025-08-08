Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine Fußgängerin und ein Radfahrer wurden bei Unfällen schwer verletzt.
Eine Fußgängerin und ein Radfahrer wurden bei Unfällen schwer verletzt. Bild: Symbolbild/benjaminnolte - stock.adobe.com
Aue
Zwei Schwerverletzte nach Unfällen im Erzgebirge
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Eine Fußgängerin und ein Radfahrer wurden bei Unfällen in Lößnitz und Lauter schwer verletzt.

Lößnitz/Lauter.

Zwei Schwerverletzte haben Unfälle am 7. August gefordert. Laut Polizei betrat kurz vor 15 Uhr in Höhe der Hospitalstraße in Lößnitz eine 81-Jährige nach dem derzeitigen Kenntnisstand bei „Rot“ die Fahrbahn der Auer Straße. Dabei wurde sie von einem BMW (Fahrer: 71) erfasst, der von der Hospitalstraße nach links auf die Auer Straße abbog. Die Frau wurde schwer verletzt. Ebenfalls schwere Verletzungen zog sich gegen 18 Uhr ein 16-jähriger Radfahrer in Lauter zu. In Höhe der Einmündung Anton-Günther-Straße fuhr er vom Gehweg auf die Sachsenstraße (B 101) und bog dann nach links in die Dietrich-Bonhoeffer-Straße ab. Unmittelbar nach dem Abbiegen stürzte er. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (bz)

