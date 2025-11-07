Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Feuerwehr und Polizei sichern am Freitagabend die Unfallstelle auf der Bundesstraße 169 in Bad Schlema ab. Zwei Personen wurden bei der Kollision verletzt.
Feuerwehr und Polizei sichern am Freitagabend die Unfallstelle auf der Bundesstraße 169 in Bad Schlema ab. Zwei Personen wurden bei der Kollision verletzt. Bild: Niko Mutschmann
Feuerwehr und Polizei sichern am Freitagabend die Unfallstelle auf der Bundesstraße 169 in Bad Schlema ab. Zwei Personen wurden bei der Kollision verletzt. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf Bundesstraße im Erzgebirge
Von Niko Mutschmann
Nach einem Zusammenstoß zweier Autos auf der B 169 in Bad Schlema ist die Straße zeitweise voll gesperrt worden.

Auf der Bundesstraße 169 in Bad Schlema ist es am Freitagabend im Bereich der Ampelkreuzung Auer Straße und Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen waren ein Pkw Skoda und ein Pkw VW an der Kollision beteiligt.
