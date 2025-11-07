Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf Bundesstraße im Erzgebirge

Nach einem Zusammenstoß zweier Autos auf der B 169 in Bad Schlema ist die Straße zeitweise voll gesperrt worden.

Auf der Bundesstraße 169 in Bad Schlema ist es am Freitagabend im Bereich der Ampelkreuzung Auer Straße und Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen waren ein Pkw Skoda und ein Pkw VW an der Kollision beteiligt.