Erzgebirge
|
Erzgebirgswort des Jahres
Erzgebirgswort des Jahres 2025
Erzgebirge
3 min.
Nur noch wenige Tage: Erzgebirger entscheiden übers Mundartwort des Jahres 2025
Zum neunten Mal in Folge sucht der Erzgebirgsverein nach dem Erzgebirgswort – dieses Mal zum Thema „Rund um de Schupp (Rund um den Schuppen)“. Post, klassisch wie digital, kommt dazu aus ganz Deutschland.
Katrin Kablau
Erzgebirge
2 min.
Erzgebirge: Wie heißt das Mundartwort 2025?
Fast zwei Monate haben Erzgebirger Zeit, für ihr Lieblingswort „Rund um de Schupp (Rund um den Schuppen)“ abzustimmen. Der Erzgebirgsverein sucht zum neunten Mal nach dem Mundartwort.
Katrin Kablau
Kürbitz
5 min.
Ein Dorf in Feierlaune und Zweitakt-Fieber: So war das 28. SR 2-Treffen in Kürbitz im Jubiläumsjahr
Für Fans des kultigen Zweirads ist die Traditionsrundfahrt im Vogtland ein Muss. Anlässlich des 800-jährigen Dorfjubiläums sattelte auch der Ministerpräsident auf das Zweitakt-Gefährt auf.
Claudia Bodenschatz
Erzgebirge
3 min.
Im Erzgebirge beginnt die Suche nach dem Mundartwort des Jahres
Zum neunten Mal sucht der Erzgebirgsverein das Erzgebirgische Wort des Jahres. In diesem Jahr geht es in die Schupp – des Mannes wohl liebster Ort. Auch der Garten ist Thema.
Robby Schubert
Aue-Bad Schlema
2 min.
Warum ein Museum im Erzgebirge jetzt Mundartwörter sucht
Das Stadtmuseum Aue hat einen Aufruf gestartet. Gesucht werden erzgebirgische Mundartwörter. So viele wie möglich sollen zusammenkommen. Katja Stübner von „Erz Gelapp“ unterstützt die Suche.
Heike Mann
Die Gewinner der vergangenen Jahre
Thum
4 min.
Erzgebirgswort des Jahres 2024 gekürt: Es ist halb Rumpelkammer, halb Schatzkiste und befindet sich in jedem Haus
Bei der Suche nach dem Mundartwort des Jahres standen zehn Wörter zur Abstimmung. Gekürt wurde ein Begriff, der mal Gewöhnliches, mal Vergessenes und manchmal sogar Schätze bereithält.
Joseph Wenzel
Thum
5 min.
Erzgebirgswort des Jahres 2023 gekürt: Es ist etwas, das jeder hat und jeder braucht
Zum siebenten Mal haben die „Freie Presse“ und der Erzgebirgsverein das Mundartwort des Jahres gesucht. Im Beisein von mehr als 300 Gästen wurde es am Sonntag im ausverkauften Volkshaus Thum gekürt.
Mario Ulbrich
Erzgebirge
3 min.
Erzgebirgisches Wort des Jahres 2022 verkündet
Zum sechsten Mal haben der Erzgebirgsverein und die "Freie Presse" das beliebteste Mundartwort gesucht. Der Vorschlag einer Zschorlauerin schlug alle anderen um Längen. Die Bekanntgabe im Volkshaus Thum fand ein begeistertes Publikum.
Frank Nestler
Erzgebirge
3 min.
Ganz schön ausgeschlafen: "Ausbuzeln" zum Erzgebirgs-Wort des Jahres gekürt
Seit 2017 suchen "Freie Presse" und Erzgebirgsverein das Mundart-Wort des Jahres. Noch nie war das Rennen so eng.
Patrick Herrl