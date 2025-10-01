Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Erzgebirgswort des Jahres 2025

Erzgebirge
Nur noch wenige Tage: Erzgebirger entscheiden übers Mundartwort des Jahres 2025
Was auf „Sperrguschn“, „kabsch“, „Lorks“, „dampern“, „ausbuzeln“, „nausbelzen“, „Dippl“ und „Kafterle“ folgt, bleibt bis Anfang November trotz Abstimmungsschluss ein Geheimnis.
Zum neunten Mal in Folge sucht der Erzgebirgsverein nach dem Erzgebirgswort – dieses Mal zum Thema „Rund um de Schupp (Rund um den Schuppen)“. Post, klassisch wie digital, kommt dazu aus ganz Deutschland.
Katrin Kablau
Erzgebirge
Erzgebirge: Wie heißt das Mundartwort 2025?
Megga? Dohlm? Vermutlich hilft dieser Wegweiser in Auerbach Uhiesischen nicht weiter.
Fast zwei Monate haben Erzgebirger Zeit, für ihr Lieblingswort „Rund um de Schupp (Rund um den Schuppen)“ abzustimmen. Der Erzgebirgsverein sucht zum neunten Mal nach dem Mundartwort.
Katrin Kablau
Kürbitz
Ein Dorf in Feierlaune und Zweitakt-Fieber: So war das 28. SR 2-Treffen in Kürbitz im Jubiläumsjahr
Mopeds – so weit das Auge – reicht zum 28. SR 2-Treffen in Kürbitz.
Für Fans des kultigen Zweirads ist die Traditionsrundfahrt im Vogtland ein Muss. Anlässlich des 800-jährigen Dorfjubiläums sattelte auch der Ministerpräsident auf das Zweitakt-Gefährt auf.
Claudia Bodenschatz
Erzgebirge
Im Erzgebirge beginnt die Suche nach dem Mundartwort des Jahres
Welche erzgebirgischen Begriffe verbergen sich wohl in der Schupp? Carmen Krüger (r.) und Christa Schwenke wollen es herausfinden.
Zum neunten Mal sucht der Erzgebirgsverein das Erzgebirgische Wort des Jahres. In diesem Jahr geht es in die Schupp – des Mannes wohl liebster Ort. Auch der Garten ist Thema.
Robby Schubert
Aue-Bad Schlema
Warum ein Museum im Erzgebirge jetzt Mundartwörter sucht
Katja Stübner von „Erz Gelapp“ und Sarah Becher, Leiterin des Stadtmuseums Aue, suchen Mundartwörter.
Das Stadtmuseum Aue hat einen Aufruf gestartet. Gesucht werden erzgebirgische Mundartwörter. So viele wie möglich sollen zusammenkommen. Katja Stübner von „Erz Gelapp“ unterstützt die Suche.
Heike Mann

Die Gewinner der vergangenen Jahre

Thum
Erzgebirgswort des Jahres 2024 gekürt: Es ist halb Rumpelkammer, halb Schatzkiste und befindet sich in jedem Haus
Robby Schubert (links) und Carmen Krüger vom Erzgebirgsverein haben eine ganze Liste mit Vorschlägen für das Erzgebirgswort 2024 zugeschickt bekommen. Zehn Wörter standen zur Auswahl.
Bei der Suche nach dem Mundartwort des Jahres standen zehn Wörter zur Abstimmung. Gekürt wurde ein Begriff, der mal Gewöhnliches, mal Vergessenes und manchmal sogar Schätze bereithält.
Joseph Wenzel
Thum
Erzgebirgswort des Jahres 2023 gekürt: Es ist etwas, das jeder hat und jeder braucht
Schwarz auf weißer Küchenrolle: Vor der Veranstaltung bereiteten die Moderatoren Carmen Krüger und Robby Schubert die Enthüllung des Siegerworts vor.
Zum siebenten Mal haben die „Freie Presse“ und der Erzgebirgsverein das Mundartwort des Jahres gesucht. Im Beisein von mehr als 300 Gästen wurde es am Sonntag im ausverkauften Volkshaus Thum gekürt.
Mario Ulbrich
Erzgebirge
Erzgebirgisches Wort des Jahres 2022 verkündet
Robby Schubert aus Gelenau (hier in einer seiner Verkleidungen) und Carmen Krüger aus Ehrenfriedersdorf sind für jeden Mundart-Spaß zu haben. Das haben sie am Sonntag im Volkshaus Thum einmal mehr unter Beweis gestellt.
Zum sechsten Mal haben der Erzgebirgsverein und die "Freie Presse" das beliebteste Mundartwort gesucht. Der Vorschlag einer Zschorlauerin schlug alle anderen um Längen. Die Bekanntgabe im Volkshaus Thum fand ein begeistertes Publikum.
Frank Nestler
Erzgebirge
Ganz schön ausgeschlafen: "Ausbuzeln" zum Erzgebirgs-Wort des Jahres gekürt
 Seit 2017 suchen "Freie Presse" und Erzgebirgsverein das Mundart-Wort des Jahres. Noch nie war das Rennen so eng.
Patrick Herrl