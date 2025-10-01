Anzahl der Insolvenzen im Erzgebirge nimmt deutlich zu

Im Erzgebirge geraten immer mehr Unternehmen in finanzielle Schieflage. Die Gründe sind ganz unterschiedlich. Trotz der Probleme gibt es auch eine gute Nachricht.

5. August 2025: „Insolvenzschock: Traditionshotel „Waldesruh" in Lengefeld kämpft ums Überleben." 28. August 2025: „Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag". 11. September 2025: „Automobilkrise trifft Unternehmen im Erzgebirge: Zulieferer muss Insolvenz anmelden". Wer Nachrichten wie diese...