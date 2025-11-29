Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke? Bild: RTL
Marienberg
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?

Hat Thomas Köhler sein Glück gefunden? Seit seiner Entscheidung für Michaela wirkt der Pfaffrodaer befreit. Die Hessin tut ihm gut. Und er offenbar ihr. Beide kommen sich nah, sehr nah. Ist das schon die große Liebe, die sich bei den Dreharbeiten im Juli entwickelt hat?
