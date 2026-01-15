Besserer Empfang im Erzgebirge: Warum 5G mehr bringt als nur schnelles Internet

Marienberg
Stabilere Verbindungen, weniger Funklöcher und besserer Empfang in Zügen: Die Telekom hat Teile ihres Mobilfunknetzes im Erzgebirgskreis modernisiert. Davon profitieren vor allem Kunden in drei Orten.
Der Mobilfunk im Erzgebirgskreis wird ausgebaut. Die Deutsche Telekom hat drei Standorte mit den aktuellen Funkstandards 4G und 5G erweitert. Davon profitieren laut Unternehmensangaben Kunden in Bärenstein, Pockau-Lengefeld und Zwönitz.
