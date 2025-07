Bewaffnete Thüringer kommen ins Erzgebirge: Diese Vereinsfreundschaft schießt den Vogel ab

Seit Jahren gibt es eine Freundschaft zwischen den Heimatvereinen Göpfersdorf im Altenburger Land und Niederlauterstein – weil die Erzgebirger einst den Thüringern einen besonderen Vogel verschafften.

Dem Marienberger Ortsteil Niederlauterstein stehen aufregende Tage bevor. Ab Donnerstag in der kommenden Woche steigt in der Gemeinde die 66. Auflage des Vogelschießens. Veranstaltungen dieser Art gibt es in der Region viele, doch in Niederlauterstein läuft einiges anders. Aber alles der Reihe nach, denn die wichtigste Frage ist zunächst: Was...