Blitzschnell im Netz: Glasfaser-Internet in Heidersdorf in Betrieb gegangen

Marienberg
Als eine der ersten Kommunen im Erzgebirgskreis hat Heidersdorf das Projekt Breitbandausbau abgeschlossen. Während die Bauarbeiten problemlos verliefen, hakte es bei der Finanzierung.
Eines der größten Projekte der vergangenen Jahre ist in Heidersdorf erfolgreich gestartet. Vor wenigen Tagen nahm die Kommune als eine der ersten im Landkreis ihr neugebautes Glasfasernetz in Betrieb. Symbolisch wurde dafür von Ibraheem Alhamdan (KNS – Kabel Netzwerk Service GmbH), Thomas Neef (Geschäftsführer E²Net GmbH) und...
