„Einfach nur dreist“: Diebe räumen uriges Försterhäusel im Erzgebirge aus

Marienberg
Die Mitglieder des Heimatvereins Niederlauterstein sind fassungslos. Sie fragen sich: Wer macht so etwas? Und: Werden die geklauten Figuren je wieder auftauchen?
Sie haben genommen, was wertvoll war. Diebe sind vor wenigen Tagen in das Försterhäusel in Niederlauterstein eingebrochen. Unter anderem wurden geschnitzte Figuren entwendet. Sie haben für den Heimatverein Niederlauterstein einen hohen Wert.
