In Rübenau drangen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in ein Einfamilienhaus ein.
In Rübenau drangen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in ein Einfamilienhaus ein.
Marienberg
Erzgebirge: Einbruchsserie reißt nicht ab
Redakteur
Von Holk Dohle
In Rübenau schlugen Einbrecher zu. Sie drangen in ein Haus ein und entwendeten Wertgegenstände. Ein blauer Dacia Sandero ist ebenfalls verschwunden. Die Ermittlungen laufen.

Auf Beutezug in Rübenau waren unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wie die Polizei berichtete, drangen die Einbrecher zwischen 23 und 5 Uhr über die Haustür in ein Einfamilienhaus und entwendeten neben persönlichen Dokumenten, Elektronik und Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich auch einen blauen Dacia Sandero. Den...
