Die Initiatorinnen der Kirche Kunterbunt in der Kirchgemeinde Großrückerswalde und Mauersberg: Tabea Schönfelder und Sandra Mauersberger. Bild: Liv Grete Willsch
Die Initiatorinnen der Kirche Kunterbunt in der Kirchgemeinde Großrückerswalde und Mauersberg: Tabea Schönfelder und Sandra Mauersberger. Bild: Liv Grete Willsch

Die Initiatorinnen der Kirche Kunterbunt in der Kirchgemeinde Großrückerswalde und Mauersberg: Tabea Schönfelder und Sandra Mauersberger. Bild: Liv Grete Willsch
Marienberg
Gottesdienst mal anders: Gemeinde aus dem Erzgebirge etabliert neues Format
Von Liv Grete Willsch
Kirche verliert in der Gesellschaft zunehmend an Bedeutung und damit an Zuspruch. In einer Kirchgemeinde soll ein neues Format einen neuen Zugang schaffen. Über einen Gottesdienst der etwas anderen Art.

Sonntagmorgen, 10 Uhr. Während die einen gemütlich am Frühstückstisch sitzen, sitzen andere auf Kirchenbänken. Für viele Gläubige ist der Gang zur Kirche fester Bestandteil im Alltag. Doch laut einer Untersuchung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) von 2023 verliert Kirche für Menschen an Relevanz. Die Kirchgemeinde...
