Gottesdienst mal anders: Gemeinde aus dem Erzgebirge etabliert neues Format

Kirche verliert in der Gesellschaft zunehmend an Bedeutung und damit an Zuspruch. In einer Kirchgemeinde soll ein neues Format einen neuen Zugang schaffen. Über einen Gottesdienst der etwas anderen Art.

Sonntagmorgen, 10 Uhr. Während die einen gemütlich am Frühstückstisch sitzen, sitzen andere auf Kirchenbänken. Für viele Gläubige ist der Gang zur Kirche fester Bestandteil im Alltag. Doch laut einer Untersuchung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) von 2023 verliert Kirche für Menschen an Relevanz. Die Kirchgemeinde...