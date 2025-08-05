Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Seit 30 Jahren am Markt, jetzt insolvent: Der Hotelbetrieb „Waldesruh“ in Lengefeld.
Seit 30 Jahren am Markt, jetzt insolvent: Der Hotelbetrieb „Waldesruh“ in Lengefeld. Bild: Kristian Hahn
Seit 30 Jahren am Markt, jetzt insolvent: Der Hotelbetrieb „Waldesruh“ in Lengefeld.
Seit 30 Jahren am Markt, jetzt insolvent: Der Hotelbetrieb „Waldesruh“ in Lengefeld. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Insolvenzschock: Traditionshotel „Waldesruh“ in Lengefeld kämpft ums Überleben
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Inhaber Jörg Nieschalk selbst hat Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Seit knapp 30 Jahren betreibt er das Haus. Wie geht es damit jetzt weiter?

Es ist ein Schock für viele Stammgäste und Wegbegleiter: Das Hotel-Restaurant „Waldesruh“ in Lengefeld steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Inhaber Jörg Nieschalk selbst hat beim Amtsgericht Chemnitz einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Seit fast 30 Jahren betreibt er das Haus. Das Amtsgericht Chemnitz setzte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
17.07.2025
3 min.
Erlebnisspielplatz Kalkwerk in Lengefeld: So spannend könnte er aussehen
So könnte die Erlebnisspielburg Kalkwerk einmal aussehen.
Das Projekt ist kein Schnäppchen. Und noch gibt es eine Finanzierungslücke. Um die zu schließen, geht der Ortschaftsrat Lengefeld einen ungewöhnlichen Weg.
Thomas Wittig
20.03.2025
4 min.
Hotel und Restaurant „Waldesruh“ in Lengefeld plant größte Investition seit Eröffnung vor fast 30 Jahren
Koch Miroslav Auterski baut in der Küche des Restaurants Burger zusammen. Die gibt es nicht nur in herzhaften Varianten.
Bereits einiges verändert hat sich an der Infrastruktur rund um das Haus. Es gibt E-Ladesäulen und Wohnmobilstellplätze. Doch auch in der Küche passiert Neues.
Thomas Wittig
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
Mehr Artikel