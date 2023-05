Kirche soll zu Galerie auf Zeit werden

In der Kirche zu Deutscheinsiedel haben Christian Gabler, Wolfgang Lorenz und weitere Helfer eine Sonderschau zum Leben von Adolf Wilhelm Walther (1826-1913) aufgebaut. Der Künstler und Schöpfer des Dresdner Fürstenzuges hat auch in dem Ort an der Grenze zur Tschechischen Republik seine Spuren hinterlassen. "Er war ein Sohn unseres Erzgebirges",...