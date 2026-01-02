Krankenhäuser im Erzgebirge melden kaum Verletzungen zu Silvester

Die Silvesternacht verlief für die Krankenhäuser im Erzgebirgskreis relativ ruhig. Nur das Helios-Klinikum Aue vermeldete eine Verletzung.

Entgegen dem Trend in den Großstädten gab es im Erzgebirge kaum Verletzungen durch Böller und Feuerwerk. Die Kliniken Erlabrunn bilanzierten laut Mandy Knoch, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit, keine Unfälle durch Pyrotechnik. Auch Kristin Koch von der Unternehmenskommunikation des Erzgebirgsklinikums meldete keine Verletzungen durch...