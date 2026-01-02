MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Böllerei im Erzgebirge am Silvestertag hat glücklicherweise nur zu wenigen Verletzungen geführt.
Die Böllerei im Erzgebirge am Silvestertag hat glücklicherweise nur zu wenigen Verletzungen geführt. Bild: Britta Pedersen/dpa
Die Böllerei im Erzgebirge am Silvestertag hat glücklicherweise nur zu wenigen Verletzungen geführt.
Die Böllerei im Erzgebirge am Silvestertag hat glücklicherweise nur zu wenigen Verletzungen geführt. Bild: Britta Pedersen/dpa
Marienberg
Krankenhäuser im Erzgebirge melden kaum Verletzungen zu Silvester
Von Michael Felber
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Silvesternacht verlief für die Krankenhäuser im Erzgebirgskreis relativ ruhig. Nur das Helios-Klinikum Aue vermeldete eine Verletzung.

Entgegen dem Trend in den Großstädten gab es im Erzgebirge kaum Verletzungen durch Böller und Feuerwerk. Die Kliniken Erlabrunn bilanzierten laut Mandy Knoch, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit, keine Unfälle durch Pyrotechnik. Auch Kristin Koch von der Unternehmenskommunikation des Erzgebirgsklinikums meldete keine Verletzungen durch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
17:48 Uhr
2 min.
Ein Neujahrsbaby und fünfmal Nachwuchs zu Silvester im Erzgebirge
Im Erzgebirge freuten sich Familien zum Jahreswechsel über Nachwuchs.
In den drei Geburtsstationen in den Kliniken im Erzgebirgskreis gab es zum Jahresabschluss und zum Jahresstart freudige Ereignisse. Am 1. Januar kam bis zum frühen Abend in den drei Häusern ein Kind auf die Welt.
Kjell Riedel
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
26.12.2025
2 min.
Weihnachtskinder im Erzgebirge: Josua und Finja legen in Annaberg nach
Mutter Julia mit ihrem Weihnachtskind Josua in Annaberg-Buchholz.
Kerzenlicht, Besinnlichkeit – und neues Leben: Während es in anderen Kreißsälen des Erzgebirges ruhig blieb, sorgte am Helios-Klinikum Aue das erste Weihnachtsbaby für einen besonderen Moment. Doch dabei blieb es nicht.
Mike Baldauf
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
Mehr Artikel