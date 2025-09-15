Petri Heil! Erzgebirger zieht großen Raubfisch aus Talsperre

Der erhoffte Zander entpuppt sich nach langem Kampf als ein Hecht. Und der ist vermutlich älter als 20 Jahre.

Maik Wohlgemuth ist ein erfahrener Angler. Seit seinem siebenten Lebensjahr widmet sich der heute 61-Jährige dem Sportfischen. Mit Vorliebe angelt er im Meer. Dafür war er bereits mehr als 30 Mal vor der Küste Norwegens unterwegs. Trophäen von diesen Angeltrips zieren eine Wand im Partyraum seines Hauses in Niederlauterstein. Aber auch an...