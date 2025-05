Regenmangel im Erzgebirge: Womit Land- und Forstwirte in diesem Jahr rechnen

Nach einem regenreichen Vorjahr droht nun das Gegenteil. Für den Forst werden die Pflanzzeiten kürzer – und die Herausforderungen größer. Mit Sorge blicken auch die Erzgebirgsbauern auf die kommenden Wochen.

So wenig wie in diesem Frühjahr hat es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland noch nie geregnet. Normalerweise fallen in den Monaten März, April und Mai im Schnitt 160 bis 170 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Tatsächlich kamen bis Mitte Mai in Sachsen nicht einmal 70 Liter vom Himmel. Wie wirkt sich das auf Natur im Erzgebirge...