Rock auf dem Berg: Fans holen sich heiße Ohren bei Festival tief im Erzgebirge

Regional und international zugleich: Das Festival Rock auf dem Berg - hoch oben am Katzenstein in Pobershau - hat sich bei Fans etabliert. Das haben die ehrenamtlichen Macher am Wochenende bewiesen.

Für Janet Jacob und Matthias Müller aus Lößnitz ist es nicht das erste Mal. „Na ja, wir beide waren schon hier. Aber diesmal haben wir kleine Verstärkung“, sagt Matthias Müller. John, der Bambini der zwei Lößnitzer, lacht ganz breit. Der wohl kleinste Heavy-Metall-Fan aus dem Erzgebirge lässt sich cool von Mami tragen. Mit Schnuller... Für Janet Jacob und Matthias Müller aus Lößnitz ist es nicht das erste Mal. „Na ja, wir beide waren schon hier. Aber diesmal haben wir kleine Verstärkung“, sagt Matthias Müller. John, der Bambini der zwei Lößnitzer, lacht ganz breit. Der wohl kleinste Heavy-Metall-Fan aus dem Erzgebirge lässt sich cool von Mami tragen. Mit Schnuller...