Thomas Köhler empfängt Sandra und Michaela (v. r.) am Bahnhof Pockau-Lengefeld.
Thomas Köhler empfängt Sandra und Michaela (v. r.) am Bahnhof Pockau-Lengefeld. Bild: RTL
Marienberg
RTL-Show „Bauer sucht Frau“: Erzgebirger hat schon „ein Kribbeln im Bauch“
Redakteur
Von Thomas Wittig
Thomas Köhler ist seit vier Jahren Single. In der RTL-Kuppelshow hofft der Landwirt aus Pfaffroda, seine Traumfrau zu finden. Doch da sind gleich zwei: Michaela und Sandra. Welche passt besser zu ihm?

Thomas Köhler ist aufgeregt. Gleich trifft er die zwei Frauen, die er zur Hofwoche eingeladen hat, zum ersten Mal. Werden sie seinen Vorstellungen entsprechen? Die hat er ziemlich konkret formuliert. So soll die Zukünftige sportlich sein, etwa gern Fahrrad fahren. Der Pfaffrodaer steht auf dunkle Haare. „Typ Barbie ist nichts für mich“,...
