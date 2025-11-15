RTL-Show: So fiebert ein kleiner Ort im Erzgebirge mit „Bauer sucht Frau“-Kandidat Thomas

Vom Schlossverwalter bis zur Bäckereiverkäuferin: In Pfaffroda hat fast jeder eine Meinung zu Thomas Köhlers Fernseh-Abenteuer. „Er ist Ortsgespräch“, heißt es. Ein „Freie Presse“-Redakteur hat sich umgehört.

Pfaffroda, der kleine Ort im Erzgebirge mit seinen nur rund 400 Einwohnern, wirkt dieser Tage ein wenig anders. Die Sonne strahlt, der Wind riecht nach feuchtem Laub und Holzfeuer, das in einem Garten lodert – und doch liegt Aufregung in der Luft. Seit die neue Staffel von „Bauer sucht Frau“ läuft, gibt es in Pfaffroda nur ein Thema: Thomas...