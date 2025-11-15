Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Thomas Köhler ist beliebt in Pfaffroda. Die Menschen in dem kleinen Ort bewundern seinen Mut, den Schritt ins Fernsehen zu gehen und drücken ihm die Daumen.
Beate Köhler (r.), die Mutter von Thomas, lernt im dritten Teil Sandra (l.) und Michaela kennen, die zur Hofwoche in Pfaffroda angekommen sind. Bei einer Tasse Kaffee wird sich „beschnuppert“.
Schon beim ersten Frühstück möchte Michaela (Mitte), dass sich Thomas für eine der zwei Frauen entscheidet. Der Pfaffrodaer will sich damit aber noch etwas Zeit lassen.
Thomas Köhler ist beliebt in Pfaffroda. Die Menschen in dem kleinen Ort bewundern seinen Mut, den Schritt ins Fernsehen zu gehen und drücken ihm die Daumen.
Beate Köhler (r.), die Mutter von Thomas, lernt im dritten Teil Sandra (l.) und Michaela kennen, die zur Hofwoche in Pfaffroda angekommen sind. Bei einer Tasse Kaffee wird sich „beschnuppert“.
Schon beim ersten Frühstück möchte Michaela (Mitte), dass sich Thomas für eine der zwei Frauen entscheidet. Der Pfaffrodaer will sich damit aber noch etwas Zeit lassen.
Marienberg
RTL-Show: So fiebert ein kleiner Ort im Erzgebirge mit „Bauer sucht Frau“-Kandidat Thomas
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vom Schlossverwalter bis zur Bäckereiverkäuferin: In Pfaffroda hat fast jeder eine Meinung zu Thomas Köhlers Fernseh-Abenteuer. „Er ist Ortsgespräch“, heißt es. Ein „Freie Presse“-Redakteur hat sich umgehört.

Pfaffroda, der kleine Ort im Erzgebirge mit seinen nur rund 400 Einwohnern, wirkt dieser Tage ein wenig anders. Die Sonne strahlt, der Wind riecht nach feuchtem Laub und Holzfeuer, das in einem Garten lodert – und doch liegt Aufregung in der Luft. Seit die neue Staffel von „Bauer sucht Frau“ läuft, gibt es in Pfaffroda nur ein Thema: Thomas...
