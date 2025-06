Skoda-Fans pilgern ins Erzgebirge: Der Berg ruft zum 14. internationalen Treffen am Katzenstein

Hunderte Skodas, internationale Gäste und ein Wochenende voller PS, Pokale und Partystimmung – Pobershau wird zum Mekka der Skodaszene. Doch auch andere Autofans sind willkommen.

Die große Skoda-Community hat Kurs auf das Erzgebirge genommen. Zum 14. Mal heißt es ab Freitag: „Der Berg ruft ...“. Das ist das Motto des internationalen Skodatreffens am Katzenstein in Pobershau. Das Navi braucht dafür kaum mehr einer. Viele der Skodafans verbinden das Spektakel inzwischen mit ein paar Tagen Urlaub in der Region. Die...