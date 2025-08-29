„Tor zur Montanregion“: Marienberg feiert Richtfest des ersten Welterbezentrums im Erzgebirge

Marienberg
Nur zehn Monate nach der Grundsteinlegung steht der Rohbau. Die Eröffnung des Zentrums ist im Juni 2026 geplant. Doch wie sieht es an den drei anderen Standorten auf deutscher Seite aus?
Das künftige Welterbe-Besucherzentrum am Markt 6 in Marienberg ist im Rohbau fertig. Am Freitagmittag wurde Richtfest gefeiert. „Ihr habt richtig Gas gegeben, wenn man bedenkt, dass erst vor zehn Monaten Grundsteinlegung gewesen ist“, sagte Oberbürgermeister André Heinrich in Richtung der Bauleute. Er hofft, dass das Tempo aufrechterhalten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.