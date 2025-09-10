Treckertreffen: Im Erzgebirge rollen Opas Landmaschinen vor

Marienberg
Das Tuckern kraftstofffressender PS-Gefährte wird am Wochenende Dörnthal erfüllen. Veteranen der Technikgeschichte rollen dann ins Preißler-Gut. Eine Gulaschkanone wird angeheizt.
Lanz, Bulldog, Famulus und Stock fahren am Wochenende durchs Erzgebirge. Ziel der Veteranen der Technikgeschichte ist das Preißler-Gut in Dörnthal. Im Ort selbst gibt es noch etwa zehn Maschinen. Die Besitzer haben zuvor bereits an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen. 2020 entstand dann die Idee, die eigenen Maschinen vorzustellen, sagt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.