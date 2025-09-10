Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Reiner Wunsch ist Organisator und Teilnehmer, er checkt den Ölstand seines McCormick.
Reiner Wunsch ist Organisator und Teilnehmer, er checkt den Ölstand seines McCormick. Bild: Christof Heyden
Reiner Wunsch ist Organisator und Teilnehmer, er checkt den Ölstand seines McCormick.
Reiner Wunsch ist Organisator und Teilnehmer, er checkt den Ölstand seines McCormick. Bild: Christof Heyden
Marienberg
Treckertreffen: Im Erzgebirge rollen Opas Landmaschinen vor
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Tuckern kraftstofffressender PS-Gefährte wird am Wochenende Dörnthal erfüllen. Veteranen der Technikgeschichte rollen dann ins Preißler-Gut. Eine Gulaschkanone wird angeheizt.

Lanz, Bulldog, Famulus und Stock fahren am Wochenende durchs Erzgebirge. Ziel der Veteranen der Technikgeschichte ist das Preißler-Gut in Dörnthal. Im Ort selbst gibt es noch etwa zehn Maschinen. Die Besitzer haben zuvor bereits an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen. 2020 entstand dann die Idee, die eigenen Maschinen vorzustellen, sagt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
10.08.2025
3 min.
Oldtimer-Paradies in Olbernhau: Alttraktoren und mehr begeistern im Erzgebirge
Christian Zill und Jan Uhlemann (vorn) werfen eine Rarität an: einen Stock-Traktor.
Von wegen altes Eisen: Veteranen der Landtechnik begeisterten am Wochenende schaulustiges Publikum aller Generationen in der Spielzeugmacherstadt. Das 8. Treffen erlebte eine Premiere.
Christof Heyden
03.09.2025
1 min.
Erzgebirge: Bierkästen und Glasflaschen landen auf Straße und Feld
Bierkästen und Glasflaschen sind auf der Straße bei Dörnthal gelandet.
Bei Dörnthal war offenbar wegen eines technischen Defektes die Sicherungseinrichtung der Ladefläche eines Lkw gebrochen.
Babette Zaumseil
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos
In der nächsten Woche finden 33 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel