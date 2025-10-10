Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Katja und Eiko Schramm sind Gastwirte aus Leidenschaft. Sie betreiben die Hofschänke.
Katja und Eiko Schramm sind Gastwirte aus Leidenschaft. Sie betreiben die Hofschänke. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Verunsicherte Gäste: Betreiber der Hofschänke im Ambrossgut Schönbrunn sprechen Klartext
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Katja und Eiko Schramm betreiben seit zwölf Jahren das beliebte Gasthaus im Erzgebirge und dabei soll es auch bleiben. Veränderungen innerhalb des Ambrossguts hatten Unsicherheit ausgelöst.

Gleich mehrfach klingelt das Telefon. Katja Schramm nimmt Reservierungen entgegen. Gemeinsam mit ihrem Mann Eiko Schramm betreibt sie die Hofschänke im Ambrossgut Schönbrunn. Es laufe gut, sagt sie. Zugleich gebe es aber bei ihren Gästen eine gewisse Verunsicherung.
