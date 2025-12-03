Autofahrer ausgeliefert: Diese Straße im Erzgebirge ist und bleibt „eine Katastrophe“

Die S 271 führt von Rittersgrün nach Tellerhäuser. Sie zu fahren, ist ein Härtetest für jedes Fahrzeug. Der desolate Straßenzustand ist dem Straßenbauträger bekannt – mehr aber auch nicht.

Die Straße zwischen Zweibach und Tellerhäuser – die Staatsstraße 271 – bleibt offenbar auf lange Sicht eine Zumutung für jeden Autofahrer. Und noch deckt kein Schnee das Dilemma zu. Auf dieser Strecke, die auch zahlreiche Touristen als Anfahrt ins Skigebiet Oberwiesenthal nutzen und sie somit touristisches Aushängeschild für die...