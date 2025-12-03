Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Straßenschäden auf der Staatsstraße 271 zwischen Zweibach und Tellerhäuser sind massiv.
Die Straßenschäden auf der Staatsstraße 271 zwischen Zweibach und Tellerhäuser sind massiv. Bild: Carsten Wagner
Das Bankett der Straße ist an vielen Stellen eingebrochen, die Straße von Quer- und Längsrissen massiv durchzogen.
Das Bankett der Straße ist an vielen Stellen eingebrochen, die Straße von Quer- und Längsrissen massiv durchzogen. Bild: Carsten Wagner
Holztransporter erhöhen mit ihren Frachten den Druck auf die Straße.
Holztransporter erhöhen mit ihren Frachten den Druck auf die Straße. Bild: Thomas Welter
Die sogenannte „Überflickung“ hat über die Jahre aus der Straße eine Buckelpiste gemacht.
Die sogenannte „Überflickung“ hat über die Jahre aus der Straße eine Buckelpiste gemacht. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Autofahrer ausgeliefert: Diese Straße im Erzgebirge ist und bleibt „eine Katastrophe“
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die S 271 führt von Rittersgrün nach Tellerhäuser. Sie zu fahren, ist ein Härtetest für jedes Fahrzeug. Der desolate Straßenzustand ist dem Straßenbauträger bekannt – mehr aber auch nicht.

Die Straße zwischen Zweibach und Tellerhäuser – die Staatsstraße 271 – bleibt offenbar auf lange Sicht eine Zumutung für jeden Autofahrer. Und noch deckt kein Schnee das Dilemma zu. Auf dieser Strecke, die auch zahlreiche Touristen als Anfahrt ins Skigebiet Oberwiesenthal nutzen und sie somit touristisches Aushängeschild für die...
