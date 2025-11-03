Gastronomischer Neustart im Erzgebirge: IT-Entwickler mit indischen Wurzeln eröffnet Restaurant

Schwarzenberg
Das Erzgebirge ist um eine neue Gaststätte reicher. Der IT-Entwickler Ravo Prakash Singh hat ein indisches Restaurant mit Straßenverkauf eröffnet. Wie kommt er dazu?
In den kleinen Pavillon an der Zwönitzer Straße in Grünhain ist Leben eingezogen. Am Abend zeigt sich das deutlich, helle Reklame leuchtet. Angeboten werden indische Speisen, etwa mit Kokosmilch, Mango und Ingwer. Der Name „Namaste“ verrät, in welche kulinarischen Welten die Gaststätte entführt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.