Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Auge isst mit. Soße und Fleisch werden stets in einer separaten Schüssel serviert.
Das Auge isst mit. Soße und Fleisch werden stets in einer separaten Schüssel serviert. Bild: Carsten Wagner
Das Auge isst mit. Soße und Fleisch werden stets in einer separaten Schüssel serviert.
Das Auge isst mit. Soße und Fleisch werden stets in einer separaten Schüssel serviert. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Gastronomischer Neustart im Erzgebirge: IT-Entwickler mit indischen Wurzeln eröffnet Restaurant
Von Katja Lippmann-Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Erzgebirge ist um eine neue Gaststätte reicher. Der IT-Entwickler Ravo Prakash Singh hat ein indisches Restaurant mit Straßenverkauf eröffnet. Wie kommt er dazu?

In den kleinen Pavillon an der Zwönitzer Straße in Grünhain ist Leben eingezogen. Am Abend zeigt sich das deutlich, helle Reklame leuchtet. Angeboten werden indische Speisen, etwa mit Kokosmilch, Mango und Ingwer. Der Name „Namaste“ verrät, in welche kulinarischen Welten die Gaststätte entführt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.07.2025
3 min.
Gastronomischer Neustart im Erzgebirge: In bekanntes Restaurant Istanbul Topkapi zieht Inder ein
Sunil Kumar ist Inhaber des neuen indischen Restaurants in Aue.
An einem Ort, der als Restaurant bei den Auern bekannt ist, wagt ein junger Mann einen Neuanfang. Andernorts laufen seine Gaststätten bereits gut. Was die Speisekarte bietet und wie die erste Besucher-Resonanz ausfällt.
Heike Mann
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
26.09.2025
8 min.
Beliebte Ausflugslokale im Erzgebirge: Fünf Tipps für Familien, Wanderer und Radfahrer
Am Meiler in unmittelbarer Nähe zur Erlebnisköhlerei Sosa serviert Michael Then die Spezialität Schieböcker.
Lecker Essen bei einem Ausflug im Erzgebirge? Dann hat die „Freie Presse“ mehrere Tipps parat, bei welchen Gaststätten in der hiesigen Region eine Pause lohnt.
unseren Redakteuren
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
Mehr Artikel