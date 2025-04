Heftiger Unfall im Erzgebirge: Junge Fahrerin kollidiert mit Fiat - hoher Schaden

In Breitenbrunn ist ein Seat mit einem Fiat kollidiert. Die Polizei meldet eine Verletzte und einen hohen Sachschaden.

In Breitenbrunner Ortsteil Antonsthal wollte am vergangenen Montag die 21-jährige Fahrerin eines Pkw Seat von der Mittelstraße auf den gegenüberliegenden Parkplatz fahren. Als sie dazu die bevorrechtigte Talstraße (Staatsstraße 272) kreuzte, kollidierte die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug mit einem dort aus Richtung Schwarzenberg in Richtung...