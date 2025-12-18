Leckerster Stollen im Erzgebirge gesucht: Bei Bäckermeister Bretschneider gibt es sogar einen mit beschwipsten Pflaumen

Obwohl die Bäckerei Bretschneider auf traditionell erzgebirgische Stollen und somit den Klassiker steht, überrascht der Beierfelder seine Kunden jetzt mit einer Neuheit.

BBB – steht für Bäckermeister Bretschneider aus Beierfeld, „und bei ihm schmecken die Stollen sehr gut". So zumindest sehen es zahlreiche Kunden und Leser der „Freien Presse", die den Bäckermeister für die große Stollen-Abstimmung im Erzgebirge vorgeschlagen haben.