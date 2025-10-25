Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Reparaturen an der Brücke auf der Talstraße in Waschleithe verzögern sich weiter.
Die Reparaturen an der Brücke auf der Talstraße in Waschleithe verzögern sich weiter. Bild: Carsten Wagner
Die Reparaturen an der Brücke auf der Talstraße in Waschleithe verzögern sich weiter.
Die Reparaturen an der Brücke auf der Talstraße in Waschleithe verzögern sich weiter. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Ortsdurchfahrt in Waschleithe weiterhin dicht: Brückenbau verzögert sich bis Monatsende
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Talstraße in Waschleithe ist eine Kreisstraße, die seit Anfang Juli wegen eines Brückenbaus voll gesperrt ist. Diese vier Monate hatten Auswirkungen, für touristische Angebote war das spürbar.

Seit Anfang Juli ist die Talstraße (K 9113) in Waschleithe dicht. Der Grund dafür ist die Erneuerung einer Brücke, die Bestandteil der Straße ist und den Oswaldbach überquert. Zwar wurde die Brücke nicht komplett neu gebaut, sondern nur „ertüchtigt“, wie es unter Fachleuten heißt, aber dennoch ist die anfangs prognostizierte Bauzeit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:06 Uhr
5 min.
Buhrufe als Vorgeschmack? - Norris' Kampf als WM-Führender
P1 für Platz eins - wird das am Ende auch der Rang für Lando Norris in der WM sein?
Lando Norris führt die WM an - nach Monaten wieder. Wie sich das auch anfühlen kann, bekam er in Mexiko zu spüren. Die Frage ist: Wer ist nun sein ärgster Widersacher?
Jens Marx, dpa
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
15:48 Uhr
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
18.09.2025
2 min.
Waschleithe bekommt nach nur knapp einem Jahr einen neuen Ortsvorsteher
Rico Weiß (l.) wird Ortsvorsteher in Waschleithe. Stadtchef Mirko Geißler gratuliert.
Nicht ganz ein Jahr lang war David Gäbelein als Ortsvorsteher von Waschleithe tätig. Nun gab es überraschend eine Neuwahl, doch warum?
Beate Kindt-Matuschek
25.09.2025
3 min.
Neues aus dem Tierpark Waschleithe: Flinker Nachwuchs bei Zwergziegen und Weißbüschelaffen
Tierpflegerin Nadine Zimmermann wird von Berberaffe Christian beim Kleben der Tapete genau beobachtet.
Etwa 200 Tiere, vorwiegend heimische Tierarten, können Besucher im Natur- und Wildpark Waschleithe bestaunen. Am Samstag wird zum Herbstfest eingeladen. Und es gibt einige Neuerungen.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel