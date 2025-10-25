Ortsdurchfahrt in Waschleithe weiterhin dicht: Brückenbau verzögert sich bis Monatsende

Die Talstraße in Waschleithe ist eine Kreisstraße, die seit Anfang Juli wegen eines Brückenbaus voll gesperrt ist. Diese vier Monate hatten Auswirkungen, für touristische Angebote war das spürbar.

Seit Anfang Juli ist die Talstraße (K 9113) in Waschleithe dicht. Der Grund dafür ist die Erneuerung einer Brücke, die Bestandteil der Straße ist und den Oswaldbach überquert. Zwar wurde die Brücke nicht komplett neu gebaut, sondern nur „ertüchtigt", wie es unter Fachleuten heißt, aber dennoch ist die anfangs prognostizierte Bauzeit...