Überfall bei Jugendderby zwischen Erzgebirge Aue und Zwickau: So hat ein Fußballfan die „Schande vom Spiegelwald“ erlebt

Der Vorfall sorgte für Entsetzen: Gewaltbereite Fans prügelten am Wochenende beim Junioren-Spiel zwischen dem FCE und dem FSV auf Zwickau-Anhänger ein. Mittendrin: ein ehrenamtlicher Helfer, dem die Geschehnisse seither nicht mehr aus Kopf gehen.

Den vergangenen Sonnabend und die Ereignisse bei der Landesligapartie im Stadion am Spiegelwald in Beierfeld wird Andreas Morbach so schnell nicht vergessen. Morbach ist beim Sportverein VfB Grünhain-Beierfeld der technische Leiter und kümmert sich um den Rasenplatz, den auch die B-Jugend des FC Erzgebirge Aue bespielt – am Wochenende gegen...