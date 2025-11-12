Wo im Erzgebirge Polizisten aufs Kreuz gelegt werden – Deutsche Polizeimeisterschaft auf dem Rabenberg

Der Sportpark Rabenberg in Breitenbrunn wird als optimaler Austragungsort von Organisatoren und Sportlern gepriesen. Dort messen sich Polizeikräfte aus 14 Bundesländern in einer speziellen Kampfkunst.

Mit dem Einmarsch aller gut 200 Aktiven aus 14 Bundesländern beginnt am Mittwochmorgen in Sporthalle auf dem Rabenberg die 15. Deutsche Polizeimeisterschaft im Ju-Jutsu. Hinzu kommen etwa 80 Betreuer und Trainer sowie Helfer, die das zweitägige Wettkampfgeschehen begleiten und unterstützen. Auch Sachsens Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa... Mit dem Einmarsch aller gut 200 Aktiven aus 14 Bundesländern beginnt am Mittwochmorgen in Sporthalle auf dem Rabenberg die 15. Deutsche Polizeimeisterschaft im Ju-Jutsu. Hinzu kommen etwa 80 Betreuer und Trainer sowie Helfer, die das zweitägige Wettkampfgeschehen begleiten und unterstützen. Auch Sachsens Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa...