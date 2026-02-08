Alkoholfahrt endet im Erzgebirge im Krankenhaus

Stollberg
Beim Unfall auf der B 180 am Sonntagmorgen, Höhe Autobahnauffahrt Stollberg-West, riss beim Aufprall des Pkw eine Ampel aus ihrer Verankerung. Was bislang bekannt ist.
Mit 1,8 Promille hat am Sonntagmorgen ein 23-Jähriger auf der B 180 einen Unfall verursacht. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte diesen Wert beim Atemalkoholtest fest.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.