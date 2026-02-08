MENÜ
Einsatzkräfte der Feuerwehr Stollberg kamen zum Einsatz. Sie schalteten das Auto stromlos.
Einsatzkräfte der Feuerwehr Stollberg kamen zum Einsatz. Sie schalteten das Auto stromlos. Bild: André März
Stollberg
Alkoholfahrt endet im Erzgebirge im Krankenhaus
Von André März und Katrin Kablau
Beim Unfall auf der B 180 am Sonntagmorgen, Höhe Autobahnauffahrt Stollberg-West, riss beim Aufprall des Pkw eine Ampel aus ihrer Verankerung. Was bislang bekannt ist.

Mit 1,8 Promille hat am Sonntagmorgen ein 23-Jähriger auf der B 180 einen Unfall verursacht. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte diesen Wert beim Atemalkoholtest fest.
