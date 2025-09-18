Ausverkaufte Veranstaltung in Stollberg wird verschoben

Stollberg
Eigentlich sollte am Wochenende Künstlerin Katrin Weber im Bürgergarten auftreten. Daraus wird nichts - vorerst.
Katrin Weber ist eine bekannte Sängerin, Schauspielerin und Kabarettistin. Die 62-Jährige sollte am Sonnabend eigentlich im Stollberger Bürgergarten auftreten, vor ausverkauftem Haus. „Filmreife Unterhaltung mit viel Musik, viel Humor und vor allem viel Weber“, hieß es zur Ankündigung. Doch dies kann nicht stattfinden, wie am Donnerstag...
