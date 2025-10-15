Band „Headless Rooster“ aus dem Erzgebirge rockt jetzt auch das Wohnzimmer

Stollberg
Bisher waren „Headless Rooster“ nur live zu erleben. Das Minialbum „First Pick“ vereint Rock, Hardrock, Grunge, Funk und Ska bringt das Schaffen der Band mit Wurzeln in Neuwürschnitz nun auf CD.
Die Rockband „Headless Rooster“ meldet sich mit einem Paukenschlag: Kürzlich haben die vier Mitglieder ihr erstes Minialbum „First Pick“ veröffentlicht – ein Werk, das die vergangenen Jahre kreativer Arbeit bündelt. „Unsere Fans kannten unsere Musik bisher nur von Konzerten“, sagt Schlagzeuger Benjamin Nagel. „Mit ,First Pick‘...
