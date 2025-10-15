Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Martin Rudolph (v. l.), Markus Bär, Benjamin Nagel und Sascha Brühl sind „Headless Rooster“.
Martin Rudolph (v. l.), Markus Bär, Benjamin Nagel und Sascha Brühl sind „Headless Rooster“. Bild: G. Dostmann
Stollberg
Band „Headless Rooster“ aus dem Erzgebirge rockt jetzt auch das Wohnzimmer
Von Georg Ulrich Dostmann
Bisher waren „Headless Rooster“ nur live zu erleben. Das Minialbum „First Pick“ vereint Rock, Hardrock, Grunge, Funk und Ska bringt das Schaffen der Band mit Wurzeln in Neuwürschnitz nun auf CD.

Die Rockband „Headless Rooster“ meldet sich mit einem Paukenschlag: Kürzlich haben die vier Mitglieder ihr erstes Minialbum „First Pick“ veröffentlicht – ein Werk, das die vergangenen Jahre kreativer Arbeit bündelt. „Unsere Fans kannten unsere Musik bisher nur von Konzerten“, sagt Schlagzeuger Benjamin Nagel. „Mit ,First Pick‘...
14:16 Uhr
2 min.
Trump: Neuer Zoll auf China-Importe für Wirtschaft untragbar
US-Präsident Trump geht nicht davon aus, dass die neuen, von ihm forcierten Zölle gegen China für die Wirtschaft haltbar sind. (Archivfoto)
Die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt nehmen zu. Trump drohte zuletzt mit Zöllen gegen China - obwohl er weiß, dass diese wirtschaftlich nicht tragbar sind.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
27.08.2025
3 min.
Vom Kindergarten-Konzert zur Spotify-Playlist: Schülerband aus dem Erzgebirge wird erwachsen
Eric Mehner (v. l.), Evie Boehme, Thorin Teichert und Jordy Meusel plus Schlagerzeuger Marius Raatz, der nicht auf dem Bild zu sehen ist, sind OKB.
Früher Musik im Kindergarten, jetzt Tonstudio: Die Ohne-Kurt-Band aus Stollberg meistert den Sprung von der Schülerband zur professionellen Produktion. Nur: Wer ist Kurt?
Michael Urbach
14:25 Uhr
2 min.
Vogtländische Kleinstadt soll attraktiver werden: Sperkenwerk lädt ein zum Kneipenquiz
Silke Böhm und das Sperkenwerk laden ein zum ersten Oelsnitzer Kneipenquiz.
Sperkenwerk startet mit Kneipenquiz durch und lädt interessierte Vereine ein, Mannschaften zu stellen. Wer wird Ratekönig von Oelsnitz?
Daniela Hommel-Kreißl
03.04.2025
4 min.
Von Arthur Brown bis Zio: 13. Artrock-Festival ruft nach Reichenbach
The Progressive Souls Collective kehrt mit Sänger Vladimir Lalic und dem zweiten Album „Sonic Rebirth“ nach Reichenbach zurück.
Vom 11. bis 13. April geben sich 16 Bands im Neuberinhaus die Ehre. Die Palette reicht von Großbritannien über Italien bis nach Malta. Polis aus Plauen machen Appetit aufs kommende Album.
Gerd Betka
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
