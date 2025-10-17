Brand in Mehrfamilienhaus im Erzgebirge – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Stollberg
In der Nacht zu Freitag ist es in einem Haus in Zwönitz zu einem Brand gekommen. Was bislang bekannt ist.
An der Lessingstraße in Zwönitz ist in der Nacht zum Freitag ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Gegen 2 Uhr bemerkten Anwohner Rauch im Treppenhaus und wählten den Notruf. Bei Ankunft der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung.
