Brandstiftung in Asylheim im Erzgebirge: Videos von Feuer vor Gericht gezeigt

Stollberg
Es war der dritte Verhandlungstag zum Feuerdrama im Jahnsdorfer Asylheim: Filme der Überwachungskameras wurden gezeigt und eine psychiatrische Gutachterin angehört.
Ein enger Gang, links und rechts Tür an Tür. Eine Person öffnet eine Tür, orange-rotes Licht flackert. Menschen laufen zunächst zügig, rennen schließlich durch den Gang. Ein Feuerlöscher wird gebracht, die Tür erneut geöffnet. Doch schnell stellt der Träger das Löschgerät ab und flieht ebenfalls. Dunkler Rauch breitet sich aus.
