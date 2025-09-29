Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Beschuldigte soll sein Zimmer im Asylheim in Brand gesteckt haben.
Der Beschuldigte soll sein Zimmer im Asylheim in Brand gesteckt haben. Bild: Harry Härtel/Archiv
Der Beschuldigte soll sein Zimmer im Asylheim in Brand gesteckt haben.
Der Beschuldigte soll sein Zimmer im Asylheim in Brand gesteckt haben. Bild: Harry Härtel/Archiv
Stollberg
Flüchtlingsunterkunft im Erzgebirge in Brand gesteckt? Neue Details im Prozess
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Asylbewerber soll eine bewohnte Flüchtlingsunterkunft in Pfaffenhain angezündet haben. Am zweiten Verhandlungstag gab es unter anderem neue Erkenntnisse zur psychischen Verfassung des Beschuldigten.

Am 20. Dezember 2024 schrammte das Asylwohnheim Pfaffenhain haarscharf an einer Katastrophe vorbei. Damals war ein bewohnter Wohncontainer in dem Jahnsdorfer Ortsteil in Flammen aufgegangen. Asylbewerber mussten sich durch die Flucht aus Fenstern retten, berichteten sie jüngst vor dem Landgericht Chemnitz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
19:30 Uhr
4 min.
Prozess um versuchten Mord in Zwickau: „Sag auf Wiedersehen zu den Kindern“
Der Prozess am Landgericht Zwickau wird schon am Dienstag fortgesetzt.
Ein Vater soll versucht haben, seine drei Söhne und sich selbst zu töten. Die Mutter war zu diesem Zeitpunkt verreist. Vor Gericht erzählt sie von derben Beschimpfungen und einer Handynachricht ihres Ex-Mannes.
Johannes Pöhlandt
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
22.09.2025
4 min.
Ermittler erheben schweren Vorwurf gegen Asylbewerber: Zehnfach versuchter Mord im Erzgebirge
Prozess am Landgericht wegen versuchten Mordes: Der Mann aus Marokko soll Feuer im Asylheim in Jahnsdorf gelegt haben.
Am Landgericht muss sich seit dieser Woche ein Asylbewerber verantworten. Er soll eine bewohnte Flüchtlingsunterkunft in Pfaffenhain angezündet haben. Die Frage ist: Muss er in die geschlossene Psychiatrie?
Jan Oechsner
Mehr Artikel