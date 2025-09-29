Flüchtlingsunterkunft im Erzgebirge in Brand gesteckt? Neue Details im Prozess

Stollberg
Ein Asylbewerber soll eine bewohnte Flüchtlingsunterkunft in Pfaffenhain angezündet haben. Am zweiten Verhandlungstag gab es unter anderem neue Erkenntnisse zur psychischen Verfassung des Beschuldigten.
Am 20. Dezember 2024 schrammte das Asylwohnheim Pfaffenhain haarscharf an einer Katastrophe vorbei. Damals war ein bewohnter Wohncontainer in dem Jahnsdorfer Ortsteil in Flammen aufgegangen. Asylbewerber mussten sich durch die Flucht aus Fenstern retten, berichteten sie jüngst vor dem Landgericht Chemnitz.
