Regionale Nachrichten und News
  • Die „Oderfer Maarguschn“ feiern 20 Jahre: Von einer spontanen Idee zur Kultgruppe in Adorf

Brigitte Oehler und Steffen Bräuer begeistern noch immer mit witzigen Einlagen die Zuschauer im Saal des Gasthofes Adorf.
Brigitte Oehler und Steffen Bräuer begeistern noch immer mit witzigen Einlagen die Zuschauer im Saal des Gasthofes Adorf. Bild: Denny Michel
Die neugegründeten „Oderfer Maarguschn“ bei der Uraufführung im Jahr 2005: Steffen Bräuer (hinten links), Brigitte Oehler (hinten rechts), Hans Neuber (vorn links) und Mandy Neuber (vorn rechts). Foto: Bernd Bochmann
Die neugegründeten „Oderfer Maarguschn“ bei der Uraufführung im Jahr 2005: Steffen Bräuer (hinten links), Brigitte Oehler (hinten rechts), Hans Neuber (vorn links) und Mandy Neuber (vorn rechts). Foto: Bernd Bochmann Bild: Bernd Bochmann
Dieses Skript wurde in einem Schrank im alten Adorfer Spritzenhaus aufgefunden. Es war der Beginn für die Adorfer Laienspielgruppe mit ihrem ersten Auftritt im Rahmen des Heimatfestes.
Dieses Skript wurde in einem Schrank im alten Adorfer Spritzenhaus aufgefunden. Es war der Beginn für die Adorfer Laienspielgruppe mit ihrem ersten Auftritt im Rahmen des Heimatfestes. Bild: Denny Michel
Stollberg
Die „Oderfer Maarguschn“ feiern 20 Jahre: Von einer spontanen Idee zur Kultgruppe in Adorf
Von Denny Michel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aus einem Fundstück im Spritzenhaus entstand eine Theatergruppe, die heute mit 15 Schauspielern und 20 Helfern arbeitet. Ihre einzigartigen Aufführungen ziehen Zuschauer in den Bann.

Die Erfolgsgeschichte der „Oderfer Maarguschn“, die Gruppe feiert 20. Geburtstag, begann bei der Adorfer 850-Jahr-Feier – obwohl bei den Programmpunkten noch gar keine Theateraufführung aufzufinden war. Zunächst hatte Hans-Jörg Oehler, der ein Motorradgeschäft betrieb und seine Verkaufsfläche erweitern wollte, das alte Spritzenhaus der...
