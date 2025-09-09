Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
In Mitteldorf sollen Konflikte ausgeräumt werden.
In Mitteldorf sollen Konflikte ausgeräumt werden. Bild: Symbolfoto: Maximilian Koch/Imago
Stollberg
Dorf im Erzgebirge sucht Harmonie: Weitere Gespräche mit Fußballverein geplant
Redakteur
Von Michael Urbach
Jugendfußball zieht junge Talente nach Mitteldorf. Für das Dorfzentrum ist das mit Problemen verbunden. Können die Konflikte gelöst werden? Nun gibt es positive Signale.

Hier jede Menge auswärtige Fußballer, die zum Training anreisen. Dort ein Dorfzentrum, das unter der Belastung ächzt, sowie andere aufgestaute Probleme: Es ging schon mal harmonischer zu in Mitteldorf. Vor diesem Hintergrund sah sich der Betreiber der Veranstaltungs- und Sportanlage - der Förderkreis Turnhalle - gezwungen, den Nutzungsvertrag...
11.08.2025
3 min.
Zoff in Mitteldorf: Verein wirft Fußballer raus
Der JFV Westsachsen nutzt die Sportstätten in Mitteldorf. Doch damit soll Schluss sein.
Ein auswärtiger Verein ist größter Nutzer der Sportanlage in Mitteldorf. Nach wiederkehrenden Problemen soll der Vertrag nicht verlängert werden. Ist das letzte Wort gesprochen?
Michael Urbach
12:15 Uhr
2 min.
Herzgesundheit: So geht Herzvorsorge - spätestens ab 50
Wertvolle Werte: Im Elektrokardiogramm (EKG) können Herzrhythmusstörungen erkannt werden.
Bluthochdruck, Cholesterin, EKG: Ab einem Alter von 35 Jahren empfiehlt die Deutsche Herzstiftung regelmäßige Checks, um Herzkrankheiten vorzubeugen. Was dabei besonders wichtig ist.
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:15 Uhr
2 min.
Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten
Für viele Menschen in Deutschland ist Künstliche Intelligenz (KI) längst Teil ihres Arbeitsalltags. (Symbolbild)
Wer haftet, wenn bei Online-Käufen der Hersteller nicht greifbar ist oder ein Produkt durch Upcycling verändert wird? Ein Entwurf passt die Regeln zur Produkthaftung nach europäischen Vorgaben an.
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
26.03.2025
4 min.
Nach Turnhallen-Knatsch: Ein Dorf im Erzgebirge packt an
An der Putz- und Müllsammelaktion in Mitteldorf haben sich auch wieder viele Kinder beteiligt. Dabei tauchten auch ungewöhnliche Fundstücke wie ein Kuhschädel auf.
Die Turnhalle in Mitteldorf ist ein Ort, wo sich das Dorf trifft. Für Sport natürlich, aber auch zum Feiern, Plaudern oder, wie zuletzt, für den Frühjahrsputz. Kürzlich wurde der Vorstand des Förderkreises neu gewählt - nicht ohne gewisse Dramatik.
Michael Urbach
Mehr Artikel